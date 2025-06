Scorda il telefono nell’auto della sua vittima | ladro denunciato

Una banale incursione si trasforma in un grosso guaio per un giovane tunisino di 25 anni a Macerata. Dopo aver rovistato in un’auto in cerca di bottino, ha involontariamente lasciato il suo cellulare sul sedile, tradendosi e portando alla sua denuncia. Un episodio che dimostra come la distrazione possa essere fatale anche ai maldestri. Ma cosa succederà ora a questo aspirante ladro?

Macerata, 27 giugno 2025 – Rovista nell’abitacolo di un’auto parcheggiata in cerca di qualcosa di valore da portare via, ma dimentica il suo cellulare in macchina. Nei guai un maldestro aspirante ladro di venticinque anni. I carabinieri della stazione di Macerata hanno denunciato il giovane, un tunisino, domiciliato nel centro di Macerata, che si è reso responsabile dei reati di tentato furto su un’auto e falsità ideologica commessa da privato. L’altroieri pomeriggio una 79enne del posto ha sporto denuncia contro ignoti per il tentativo di furto subito in nottata sulla propria auto, che aveva lasciato parcheggiata sotto la sua abitazione, nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scorda il telefono nell’auto della sua vittima: ladro denunciato

