Scoperta tomba etrusca intatta dopo 2mila 600 anni vasi dipinti e oggetti in bronzo nel corredo | FOTO

Una scoperta mozzafiato che riporta alla luce un tesoro di circa 2.600 anni fa: una tomba etrusca intatta, adornata da vasi dipinti e oggetti in bronzo, custoditi nel suo corredo originale. Questa straordinaria rivelazione, avvenuta nell’area del Caiolo a Barbarano Romano sotto l’occhio esperto della Baylor University e con il benestare del Ministero della Cultura, apre un nuovo capitolo sulla civiltà etrusca e il suo misterioso passato. Un ritrovamento che cambierà per sempre la nostra comprensione di questa antica civiltà .

Nuova e straordinaria scoperta archeologica nell'area del Caiolo, nella necropoli etrusca di San Giuliano a Barbarano Romano. Durante gli scavi in corso sotto la direzione della Baylor University (Texas), autorizzati dal Ministero della Cultura, è emerso un tumulo funerario eccezionalmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Scoperta sensazionale a Barbarano, una tomba etrusca del settimo secolo avanti Cristo non violata

