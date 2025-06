Scontro tra un’auto ed uno scooter | muore Daniele 49 anni Con lui viaggiava la figlia 17enne rimasta ferita in modo grave La tragedia a Torvaianica

Una notte di tragedia a Torvaianica: un incidente tra auto e scooter ha stravolto due famiglie, portando via Daniele Galatioto, 49 anni, e lasciando la figlia gravemente ferita. La scena sul lungomare delle Sirene si è trasformata in un dramma che ancora scuote la comunità . Mentre i soccorritori lottano per salvare la giovane, il dolore si fa sentire forte e chiaro. Segui con noi gli sviluppi di questa terribile vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente stradale quello verificatosi a Torvaianica la notte del 25 giugno 2025. Daniele Galatioto, 49 anni, ha perso la vita sul colpo a seguito di uno scontro avvenuto sul lungomare delle Sirene, all’altezza del civico 237. Con lui viaggiava la figlia, una ragazza di 18 anni, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Attualmente la giovane è in prognosi riservata e le sue condizioni sono ancora gravi. La Dinamica dell’Incidente. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Pomezia, l’incidente è avvenuto quando Daniele Galatioto era in sella al suo scooter Kymco insieme alla figlia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scontro tra un’auto ed uno scooter: muore Daniele, 49 anni. Con lui viaggiava la figlia 17enne rimasta ferita in modo grave. La tragedia a Torvaianica

In questa notizia si parla di: scontro - daniele - anni - auto

“Quelle cose che ha detto…”. Garlasco, scontro tra Eleonora Daniele e l’avvocato della testimone - Durante una puntata di Storie Italiane, si è acceso un scontro acceso tra Eleonora Daniele e l’avvocato della testimone nel caso Garlasco.

Tragedia in viale Kant, nel quadrante nord-est di Roma. Un motociclista di 35 anni ha perso la vita in un violento scontro con un'auto, il cui conducente è poi fuggito a piedi abbandonando il veicolo sul posto. Vai su Facebook

Incidente a Torvaianica, si scontra con un'auto in fase di parcheggio: morto 49enne. Grave la figlia; Stava tornando a casa dal lavoro, morto a 22 anni Daniele Ornelli; Verona, incidente stradale a Trevenzuolo: frontale auto contro suv, Daniele Ornelli muore a 22 anni.

Incidente a Torvaianica, si scontra con un'auto in fase di parcheggio: morto 49enne. Grave la figlia - Daniele Galatioto, 49 anni, è morto in un incidente stradale sul lungomare delle Sirene, all'altezza del civico 237, a Torvaianica, nel comune di Pomezia a sud di Roma. Riporta romatoday.it

Motociclista toscano muore in Alto Adige: tragico incidente, scontro sul passo - Si chiamava Daniele Benifei, 64 anni, di Pistoia, l’uomo che ha perso la vita nella giornata di sabato. Si legge su msn.com