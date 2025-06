Scontro sulla A1 presso Roma 2 morti

Una tragedia scuote l'autostrada A1 a pochi chilometri da Roma: un incidente fatale ha causato la perdita di due vite e gravi ferite a tre giovani. La scena, ancora sotto shock, ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile. La chiusura temporanea del tratto ha messo in crisi il traffico, mentre le autorità si mobilitano per gestire questa tragica perdita. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi e iniziative di solidarietà .

21.18 Incidente mortale sull'A1 al bivio per la diramazione Roma Sud. Morti marito e moglie, gravemente feriti i figli. Nello schianto sono stati coinvolti l'auto con a bordo la famiglia e un furgone. La coppia, di 57 e 58 anni, è deceduta sul posto mentre i figli sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Ferito anche il conducente del furgone. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per i soccorsi e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

