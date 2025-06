Scontro mortale in A1 tra auto e furgone | perdono la vita moglie e marito gravi i figli

Un drammatico incidente sull'autostrada A1 ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità. Intorno alle 18 di oggi, un violento scontro tra auto e furgone ha causato la perdita dei genitori, mentre i figli sono rimasti gravemente feriti. Un bilancio che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e crudele. La tragedia di Zagarolo ci invita a riflettere sulla prudenza e sull’importanza della sicurezza alla guida.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale intorno alle 18 di oggi, venerdì 27 giugno, sull'autostrada A1 in direzione sud in prossimità del Km 570 all'altezza di Zagarolo, in provincia di Roma. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'autovettura e un furgone. Un uomo di 58 anni e la moglie di 57, che erano a bordo della vettura, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

