Scontro auto-moto | 17enne in gravi condizioni

Un drammatico incidente ha scosso Bedollo, lasciando un diciassettenne in condizioni gravissime dopo uno scontro tra moto e auto. La dinamica ancora da chiarire, ma l’evento ha sconvolto l’intera comunità , ricordandoci quanto possono essere fragili le vite sulla strada. Le autorità sono subito intervenute, e i soccorsi sono stati tempestivi. La speranza ora è che il giovane possa superare questo momento difficile e che vengano fatte presto chiarezza e giustizia.

Brutto incidente ieri sera – giovedì 26 giugno – a Bedollo nei pressi del lago delle Piazze. Un ragazzo di diciassette anni, alla guida di una moto, si è scontrato contro un’automobile guidata da una donna del posto. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 20.30 e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: moto - scontro - auto - 17enne

Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne - Un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto all’Isolotto, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio.

Violento scontro tra un'auto e una moto in via Paparazio: il centauro è in condizioni critiche Vai su Facebook

???? Scontro auto-moto: 17enne in gravi condizioni; Scontro auto-moto a Bedollo. 17enne in ospedale; Scontro auto-moto a Bedollo, ferito un 17enne.

Messina, scontro tra moto e auto: muore un 17enne - Un 17enne, Gabriele Cavò, ha perso la vita la notte in un incidente stradale in via Cicala a Messina che ha coinvolto il suo scooter e una Smart sulla quale viaggiava una coppia di giovani. Lo riporta msn.com

Messina, muore un 17enne nello scontro tra la sua moto e auto in via Garibaldi - Ha persso la vita un 17enne che con il suo scooter stava percorrendo la via Garbaldi in direzione Sud, quanto ... Riporta msn.com