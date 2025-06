Scomparso nel nulla da oltre una settimana ricerche in corso per un 35enne

Enrico Zatta, un uomo di 35 anni residente a Treviso, è scomparso nel nulla da oltre una settimana, lasciando famiglia e amici nel panico. Le ricerche sono in corso, ma al momento non ci sono tracce del suo spostamento. La sua scomparsa ha destato grande preoccupazione nella comunità. Chiunque abbia informazioni è invitato a rivolgersi alle autorità, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per ritrovare Enrico.

Si è allontanato da casa quasi 10 giorni fa facendo perdere le proprie tracce. Enrico Zatta, un 35enne residente a Treviso, è come se fosse scomparso nel nulla. La segnalazione della sparizione è arrivata alla Stazione dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Zatta è scomparso il 19 giugno. L'uomo è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

