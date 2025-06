Scianó Movimento Indipendenza | Alemanno in carcere da sei mesi Meloni è indifferente?

mette in luce un interrogativo cruciale: quanto siano realmente sensibili i vertici politici alle vicende dei loro predecessori? La posizione di Meloni, in questo contesto, appare ancora più scrutinata, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’impegno del governo nel rispetto delle figure pubbliche coinvolte. E voi, cosa ne pensate della reazione o della mancata reazione di Meloni?

"Gianni Alemanno è in carcere da quasi sei mesi. Giorgia Meloni sicuramente ne è a conoscenza. Secondo voi ne rimane indifferente, è dispiaciuta o altro?" È la provocatoria riflessione diffusa oggi da Pino Scianó, esponente del Movimento Indipendenza, che ha scelto i social per sollevare interrogativi sul silenzio del presidente del Consiglio nei confronti dell'ex sindaco di Roma, detenuto a Rebibbia. La dichiarazione di Scianó, seppur breve, punta a far emergere un possibile imbarazzo politico o umano tra vecchi alleati. Alemanno, già ministro e figura storica della destra post missina, è stato per anni un riferimento per diversi esponenti oggi al governo.