Schlein Ribera e socialisti imbufaliti perché i Popolari fanno cose di buonsenso

In un contesto sempre più polarizzato, le tensioni tra schlein, ribera e i socialisti si acuiscono, mentre i popolari difendono la loro visione di buonsenso. La sinistra europea si scaglia contro la cancellazione del Green Claims, temendo un indebolimento delle norme sulla trasparenza ambientale. La vicenda promette di accendere nuovi scontri nel panorama politico, con ripercussioni che potrebbero influenzare il futuro delle politiche verde in Europa. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa battaglia cruciale.

La sinistra europea si ribella alla cancellazione del Green claims, una norma che impedirebbe persino di indicare come «verdi» i peperoni, e minaccia la Commissione.

SCHLEIN, RIBERA E SOCIALISTI IMBUFALITI PERCHÉ I POPOLARI FANNO COSE DI BUONSENSO (La Verità, Carlo Cambi, 27 giugno 2025) La sinistra europea, capeggiata da figure come Elly Schlein e Teresa Ribera, è in subbuglio per la decisione di Ur Vai su X

