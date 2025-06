Schlein contro De Luca retroscena | la trama che scuote il Pd

La scena politica si infiamma: lo scontro tra Schlein e De Luca rivela i retroscena di una partita che scuote il PD e il centrodestra. La disputa sul terzo mandato, ormai all’epilogo, apre un nuovo capitolo nella corsa alle regionali in Veneto e Campania. Con la parola “Fine” che si avvicina, le strategia dei protagonisti si delineano: Matteo Salvini sembra aver raggiunto un importante traguardo, ma quali sono davvero i candidati pronti a sfidarsi?

La telenovela inscenata dal centrodestra sul terzo mandato sìno sta tenendo ferma la partita non solo in Veneto ma anche in Campania. Oggi sullo schermo degli accordi tentati e sfumati dovrebbe apparire la parola “Fine”. Non ci saranno deroghe, dopo due legislature si chiude. Si apre quindi ufficialmente il ragionamento su quali saranno i veri candidati alla presidenza delle due Regioni. Sembra che Matteo Salvini sia riuscito a convincere Fratelli d’Italia a lasciare alla Lega il Veneto e che sarĂ il padovano Alberto Stefani, vicesegretario federale del partito nonchĂ© fedelissimo del Capitano, l’uomo chiamato a candidarsi per sostituire Luca Zaia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Schlein contro De Luca, retroscena: la trama che scuote il Pd

