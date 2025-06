Schifo vergognati Giulia De Lellis il gesto del fidanzato Tony Effe fa infuriare

Le recenti immagini condivise sui social hanno acceso nuove polemiche intorno a Giulia De Lellis e Tony Effe, con commenti duri e accuse di scarsa sensibilità. La coppia, che aspetta con gioia la loro primogenita Priscilla, si trova nuovamente sotto i riflettori, questa volta per un gesto del rapper che ha fatto infuriare molti fan. Ma cosa c’è davvero dietro questa controversia? Scopriamolo insieme.

In queste ore una nuova foto condivisa sui social da Tony Effe ha scatenato una vivace polemica online. Il rapper, immortalato accanto alla sua fidanzata Giulia De Lellis, in dolce attesa della loro prima figlia, è finito nuovamente al centro delle critiche. Come noto, Giulia e Tony aspettano la nascita di una bambina, Priscilla, prevista per novembre. L’annuncio era stato dato poche settimane fa attraverso un emozionante post che aveva commosso i loro numerosi follower. Negli ultimi giorni, però, la coppia è stata nuovamente al centro di pettegolezzi che parlavano di una presunta crisi. Per mettere a tacere queste voci, Giulia e Tony hanno deciso di mostrarsi uniti e sorridenti durante il baby shower organizzato per celebrare la piccola in arrivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: tony - giulia - lellis - effe

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo - Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

Tony Effe e Giulia De Lellis Vai su Facebook

Translate postGiulia De Lellis e Tony Effe, baby shower sull’Appia Antica per festeggiare l’arrivo di Priscilla https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/24/news/giulia_de_lellis_tony_effe_baby_shower_appia_antica_figlia_priscilla-424688101/?rss&ref=twhl… Vai su X

Pioggia di critiche su Tony Effe e Giulia de Lellis: il motivo è una foto postata dal trapper; Giulia De Lellis e Tony Effe, baby shower per Priscilla a Roma: tutte le foto; De Lellis e Tony Effe, il retroscena: Lui al baby shower perché c'erano i giornalisti.

La foto di Tony Effe dà il via alla polemica - In queste ore sui social di Tony Effe è apparsa una foto in cui vediamo il rapper in compagnia della fidanzata Giulia De Lellis, attualmente in dolce attesa di una bambina. novella2000.it scrive

Tony Effe e Giulia De Lellis: polemiche per una foto che ha infiammato il web - Tony Effe e Giulia De Lellis, in attesa della figlia Priscilla, sono al centro di polemiche dopo la pubblicazione di una foto su Instagram che mostra Giulia mentre fuma. Come scrive ecodelcinema.com