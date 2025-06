Schianto tra due auto a San Fior | automobilista incastrato nell' abitacolo

Un drammatico schianto si è verificato questa mattina a San Fior, lasciando un automobilista intrappolato nell’abitacolo. Erano appena le 11 quando vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti in via Ongaresca per l’incidente tra una Volvo scura e una Renault bianca. All’arrivo, i pompieri del distaccamento di Conegliano hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, trovando il conducente della Volvo in grave stato. La scena ha sconvolto la comunità locale, che ora attende aggiornamenti sulle condizioni dell’automobilista.

