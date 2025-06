Schianto mortale a Oleggio la vittima è Maria Luciana Foglio

Tragedia ad Oleggio: una donna di 75 anni, Maria Luciana Foglio, ha perso la vita in un grave incidente che ha coinvolto tre veicoli. Un dramma improvviso che ha scosso la comunità locale e solleva ancora molte domande sulle cause di questa dolorosa perdita. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità proseguono nelle indagini per chiarire quanto accaduto.

Schianto mortale tra tre auto a Oleggio, vittima una donna di 75 anni - Un drammatico incidente si è verificato oggi pomeriggio a Oleggio, provocando dolore e sconcerto nella comunità.

