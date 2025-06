Schianto A1 Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao tornavano a Bisceglie dopo la laurea della figlia

Un tragico incidente sull’A1 vicino Roma ha sconvolto due famiglie e le forze dell’ordine italiane. Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, di ritorno a Bisceglie dopo la laurea della figlia, sono stati coinvolti in uno schianto devastante con un tir. A bordo, altre due giovani donne, entrambe in gravi condizioni. Questa tragedia ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, lasciandoci con il cuore colmo di tristezza e speranza.

La coppia viaggiava sull’auto travolta dal tir vicino Roma. A bordo una delle figlie insieme con un amico, sottufficiale dei carabinieri entrambi in gravi condizioni. L’altra figlia, Adriana, marescialla dei carabinieri, era su una seconda auto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Schianto A1, Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao tornavano a Bisceglie dopo la laurea della figlia

