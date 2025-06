Schiamazzi in via Circuito La notte è un delirio | raccolta firme al Comune

Notte di trambusto e frastuono in via Circuito: residenti esasperati hanno raccolto una cinquantina di firme per chiedere interventi al Comune. La petizione, consegnata all’assessore Minutoli, denuncia schiamazzi incessanti a partire dalle 22:30, trasformando le ore serali in un vero e proprio delirio. È ora che si trovi una soluzione per restituire tranquillità e sicurezza ai cittadini della zona.

Una cinquantina di firme inserite in una petizione sono state consegnate nei giorni scorsi all'assessore Massimiliano Minutoli. Così segnalano i residenti di via Circuito che contestano schiamazzi notturni "La sera è il delirio - sostiene uno degli abitanti della zona - a partire dalle 22,30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

