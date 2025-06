Schiaffeggia il sindaco e poi lo minaccia di morte con la spranga Denunciato un concittadino

Un incidente che avrebbe potuto degenerare in tragedia si trasforma in un inquietante atto di violenza: un cittadino, dopo aver schiaffeggiato il sindaco e minacciato di morte con una spranga, è stato denunciato. La sua condotta sconsiderata ha scosso la comunità di Seclì, dove l’ordine pubblico e la sicurezza sono messi a dura prova. Le autorità ora indagano sui motivi di questa escalation e sull’impatto che potrebbe avere sulla convivenza civile.

SECLÌ – Divampa l’incendio nel giardino di un’abitazione e, non essendovi vigili del fuoco disponibili, il sindaco si reca sul posto assieme alla protezione civile. Ma accanto al rogo, riscontra la presenza di materiale inerte e una piccola discarica abusiva che Andrea Finamore, alla guida della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

