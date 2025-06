Scenari di quartiere domenica 29 giugno Alessandro Benvenuti in Pillole di me in piazza Cavallotti

Domenica 29 giugno, piazza Cavallotti si anima con l'irresistibile talento di Alessandro Benvenuti in "Pillole di me", l'evento finale di Scenari di Quartiere. Questo festival di teatro di narrazione ha trasformato i quartieri della città in un palcoscenico vibrante, offrendo spettacoli che uniscono comicità , recitazione e tanta emozione. Non perdere questa occasione di vivere un appuntamento unico: lasciati coinvolgere da un'esperienza teatrale autentica e coinvolgente!

Domenica 29 giugno, alle 19.30 in piazza Cavallotti, si conclude con Alessandro Benvenuti in "Pillole di me " Scenari di Quartiere, il festival di teatro di narrazione che da inizio giugno anima i quartieri della città . "Pillole di me, ossia un po' di robe comiche, un po' recitate, un po'. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: pillole - giugno - quartiere - domenica

Taglio del cuneo fiscale nello stipendio di docenti e ATA: in automatico dal mese di giugno 2025, con arretrati. Pillole di Question Time - Durante il question time del 21 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Marco Santini ospite, è emersa la questione del taglio automatico del cuneo fiscale nello stipendio di docenti e ATA, previsto da giugno 2025 con arretrati.

Aperitivo con EMERGENCY! Domenica 29 giugno 2025, dopo lo spettacolo di Scenari di Quartiere , ti aspettiamo a Il Barroccino (Piazza Cavallotti – Livorno) per un aperitivo a sostegno dei progetti di EMERGENCY. A partire dalle 21:00 circa, brindiamo i Vai su Facebook

Notizie in pillole dall'Italia e dal mondo - 16 giugno 2025; Ama il Tuo Quartiere. Le giornate del Riciclo sabato 21 e domenica 22 giugno; Cosa fare il 2 giugno a Milano? Mostre, festival e musei da visitare.

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 28 e domenica 29 giugno: dalla Girandola di Castel Sant'Angelo al Garbatella street food - L’ultimo weekend di giugno è arrivato, le temperature sono sempre più roventi e in tanti opteranno per evadere verso il mare alla ricerca del fresco. Come scrive msn.com

Roma, tornano sabato 14 e domenica 15 giugno le Giornate del Riciclo - L’iniziativa proposta da Ama coinvolgerà diversi municipi: ecco l’elenco delle adesioni e i dettagli sulla raccolta ... romait.it scrive