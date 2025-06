Scatta l’ora del ’Radio Bruno Estate’ Si balla con i Kolors e Gabry Ponte

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di musica e divertimento con Radio Bruno Estate! Mercoledì 2 luglio, piazza Saffi si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate forlivese, ospitando star come i Kolors e Gabry Ponte. Un evento gratuito, ricco di energia e emozioni, che promette di accendere la notte con le voci più amate della scena italiana. Non perdere questa straordinaria occasione: la musica ti aspetta per far brillare anche la tua estate!

Le stelle più brillanti della musica italiana torneranno ad animare piazza Saffi mercoledì 2 luglio, in occasione del concertone di Yoga Radio Bruno Estate. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è realizzato in collaborazione con il Comune di Forlì, che si prepara ad accogliere una serata di grande musica e spettacolo. Sul palco, a partire dalle ore 20, saliranno alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano: The Kolors, Boomdabash, Gabry Ponte, Orietta Berti in duo con Fabio Rovazzi, Willie Peyote, Tiromancino, Il Pagante, Leo Gassmann, Alex Wyse, Arianna, Settembre e altri ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scatta l’ora del ’Radio Bruno Estate’. Si balla con i Kolors e Gabry Ponte

YOGA RADIO BRUNO ESTATE 2025 - FORLÌ ! Ecco il cast della seconda tappa di Yoga Radio Bruno Estate 2025 a Forli ! Vi aspettiamo Mercoledì 02 Luglio in Piazza Saffi a Forlì ! INGRESSO GRATUITO! … E UN SUPEROSPITE A SORPRESA!

