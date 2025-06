Scatta l’operazione ’fiume pulito’ Stop a plastiche e piscine artificiali

Scatta l’operazione “Fiume Pulito”: stop alle plastiche e alle piscine artificiali, per ridare purezza e vita al torrente Renara. La Polizia Municipale di Massa, in collaborazione con Asmiu, ha già dato il via alla prima pulizia dell’estate 2025, un intervento fondamentale per tutelare un ambiente amato da residenti e turisti. È un passo importante per preservare la bellezza naturale di questo prezioso corso d’acqua, affinché possa continuare a essere di tutti.

Via le plastiche e via anche le pozze artificiali dal torrente Renara: il fiume è di tutti. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo da parte della Polizia municipale di Massa, supportata da mezzi e personale dell’Asmiu, a cui ha fatto seguito un intervento immediato. E’ la prima pulizia dell’estate 2025 lungo il torrente molto frequentato da residenti e turisti. Ed è stata avviata nella prima piazzola, in prossimità della maestà che si incontra lungo via Alta Tambura, prima della frazione di Guadine. Sedie, tavoli, plastica, soprattutto tanta plastica, sono stati raccolti dal greto e negli spazi adiacenti al torrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta l’operazione ’fiume pulito’. Stop a plastiche e piscine artificiali

