Scarica di sassi colpisce un guardiacaccia

Oggi, sulle spettacolari ma insidiose Dolomiti di Brenta, un guardiacaccia è stato colpito da una scarica di sassi franata dalla montagna, scatenando momenti di paura e preoccupazione. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e pericolosa, anche per i più esperti. La sicurezza in montagna resta una priorità, e le autorità stanno indagando sulle cause di questa paura.

Momenti di paura nella mattinata di oggi – venerdì 27 giugno – sulle Dolomiti di Brenta dove un uomo, un guardiacaccia di cui non si conoscono le generalità, è stato colpito da una scarica di sassi franata dalla montagna. Il fatto è successo nella zona della Forcoletta di Noghera, in val d’Ambiez. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

