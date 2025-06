Scambio Mondiale tra Juve e Manchester City | clamoroso Kovacic per Tudor

Il calciomercato esplode di sorprese in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Manchester City, valida per la terza giornata del Mondiale per Club. Un clamoroso scambio tra i due club potrebbe rivoluzionare le strategie delle rispettive squadre: Kovacic passa ai bianconeri, al suo posto Tudor. La partita, decisiva per la qualificazione agli ottavi, promette spettacolo e colpi di scena: tutto pronto per una notte di calcio indimenticabile.

Il calciomercato accende la sfida di stasera: l’ex Inter per un centrocampista bianconero Juventus-Manchester City al sapore di calciomercato. Scambio clamoroso tra i due club che si affronteranno stasera alle 21 italiane nella terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. In palio la qualificazione agli ottavi da capolista: ai bianconeri basterebbe un pareggio. (LaPresse) – Calciomercato.it Tornando al mercato, o meglio allo scambio. È stato scelto per Tudor un certo Mateo Kovacic, l’ex Inter che ha vinto e stravinto al Real Madrid – seppur non da protagonista – ma anche al Chelsea prima di spostarsi al City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scambio Mondiale tra Juve e Manchester City: clamoroso, Kovacic per Tudor

