Savona Juventus il verdetto dopo l’infortunio alla caviglia | quali partite salterà il terzino bianconero Ultime

Il recente infortunio alla caviglia di Savona ha scosso l’entusiasmo della Juventus, con il terzino che dovrà affrontare un lungo stop di 6-8 settimane. Questo significa saltare importanti partite di Champions e, forse, i prossimi impegni del Mondiale per Club. La sua assenza peserà sulla linea difensiva bianconera, ma le speranze di un recupero rapido rimangono vive. La domanda ora è: quando potrà tornare in campo?

Savona Juventus, il verdetto: ecco quali partite salta dopo il problema alla caviglia sinistra. Le sue condizioni. La Juventus ha comunicato le condizioni di Savona: è confermato il brutto stop per il terzino bianconero, che rimarrà ai box per almeno 6-8 settimane. Oltre all’ottavo con il Real Madrid, il giocatore salterebbe anche gli eventuali turni successivi del Mondiale per Club. Savona potrebbe rientrare in tempo per l’inizio della Serie A a fine agosto, ma non è da escludere la sua assenza anche per il debutto contro il Parma. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com