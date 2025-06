Save the children evento charity a Villa Signorini | aspiranti miss in passerella

Un evento straordinario si apre a Villa Signorini: “La Bellezza salverà il mondo”. Un connubio tra eleganza esteriore e valore interiore, per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per i progetti umanitari di Save the Children a Gaza. Ideato da Gwm Communication e Maidi Communication, questa passerella di aspiranti miss promette di essere un’occasione imperdibile per sostenere una causa di grande cuore. Non mancate!

Coniugare la Bellezza Estetica con la Bellezza Interiore al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per il progetto umanitario di “ Save the children ” a Gaza: questo il concept de “ La Bellezza salverà il mondo ”, il Charity event ideato da Gwm Communication ( Guido Walter Mariani ) e da Maidi Communication ( Maridì Vicedomini ) in scena lunedi’ 30 giugno a Villa Signorini (Ercolano) a partire dalle ore 20, 30. La serata, condotta da Nicole Santinelli, vedrà sfilare su una passerella immersa nel verde del parco della Villa Vesuviana, 30 aspiranti Miss, “Ambasciatrici” della bellezza e del fascino puramente italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: save - children - evento - charity

Tagli agli aiuti umanitari in Somalia. Save the Children lancia l’allarme: “55mila bambini resteranno senza cibo e medicinali” - In Somalia, i tagli agli aiuti umanitari stanno mettendo a rischio la vita di oltre 55mila bambini, privati di cibo e medicinali salvavita.

Ecco a voi il primo titolo dell’evento #FareCinema2025! “Domenica sera” di Matteo Tortone racconta di Alex, un adolescente che cerca di farsi spazio tra la periferia torinese e una battle di freestyle, dove conosce Nemy. Un incontro intenso che rispecchia i Vai su Facebook

Save the children, evento charity a Villa Signorini: aspiranti miss in passerella; L’impegno della Festa del Cinema per il sociale e per l’ambiente; Festival del Fundraising 2025 – Report finale: parole che cambiano il mondo.

Save the Children Charity Partner di Taobuk – Taormina International Book Festival - Save the Children Charity Partner di Taobuk - Segnala politicamentecorretto.com

Letteratura: Save he Children, i ragazzi dei Punti Luce protagonisti di Taobuk - Save the Children è Charity Partner dell’edizione 2025 di Taobuk, il Taormina International Book Festival, ideato e fondato da Antonella Ferrara. agensir.it scrive