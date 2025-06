Saul Beretta racconta Suoni Mobili 2025 | Un festival che rigenera i luoghi e le persone attraverso la musica

Saul Beretta ci guida alla scoperta di Suoni Mobili 2025, un festival che trasforma spazi e animi attraverso la musica. Con 16 edizioni alle spalle, questa rassegna si conferma come un’onda rigeneratrice capace di unire arte e comunità in luoghi sorprendenti della Brianza e oltre. Beretta, fondatore di Musicamorfosi, afferma: «Suoni Mobili è come un figlio: lo vedi...», un progetto vivo e in continua evoluzione che continuerà a stupire e coinvolgere.

Suoni Mobili 2025 è ufficialmente ripartito, portando musica, arte e contaminazioni culturali nei luoghi più suggestivi della Brianza e non solo. Ne abbiamo parlato con Saul Beretta, direttore artistico del festival e fondatore dell'associazione Musicamorfosi, che da anni lavora per rigenerare territori e comunità attraverso la forza della musica dal vivo. Suoni Mobili, 16 edizioni di crescita costante. «Suoni Mobili è come un figlio: lo vedi crescere anno dopo anno», racconta Beretta. «Siamo partiti da Cremella e da piccoli comuni spesso dimenticati, grazie alla scommessa del Consorzio Brianteo Villa Greppi.

