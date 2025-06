Sarsina entra nell’era digitale dello Stato Civile | stop ai registri cartacei

Sarsina compie un passo storico verso il futuro, abbandonando i registri cartacei dopo 159 anni e abbracciando completamente l’era digitale dello Stato Civile. Con questa innovazione, il Comune garantisce maggiore efficienza, sicurezza e rapidità nelle procedure, offrendo ai cittadini servizi più moderni e trasparenti. Un traguardo che segna il progresso e l’innovazione, confermando Sarsina come esempio di visione e avanguardia nel territorio. A partire da oggi, il passato diventa digitale per un domani più smart.

Il comune di Sarsina ha ufficialmente completato il passaggio al digitale per la gestione dello Stato Civile, aderendo all’Archivio nazionale dello Stato Civile. Si tratta di un traguardo importante, che segna la dismissione definitiva dei registri cartacei dopo ben 159 anni di utilizzo. A. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

