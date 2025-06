Sarri si sente ingannato Lotito sapeva dal 26 maggio che la Lazio aveva il mercato bloccato

Il caos alla Lazio si infittisce: Sarri si sente tradito da Lotito, che avrebbe nascosto la verità sui conti del club fin dal 26 maggio, lasciando la squadra senza possibilità di mercato. La tensione cresce e l’allenatore medita sul futuro, consapevole che un altro anno di immobilismo sarebbe difficile da accettare. La situazione è critica e il mondo biancoceleste aspetta di scoprire se si apriranno nuove strade o se il club rimarrà bloccato in un limbo incerto.

(Il Messaggero) È già caos alla Lazio, Sarri si sente ingannato da Lotito che gli ha nascosto la verità sui conti del club che al momento non può fare mercato. Ora la situazione è critica, potrebbe accadere di tutto. Sarri sta meditando. Un altro anno fermo sarebbe dura da mandar giù, così come guidare una squadra senza la possibilità di migliorarsi sul mercato. Ecco cosa scrive Il Messaggero: Una fiducia già incrinata in un rapporto appena ricomposto. Così si rischia di non andare molto lontano. Sarri è inquieto, irritato ma soprattutto deluso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri si sente ingannato, Lotito sapeva dal 26 maggio che la Lazio aveva il mercato bloccato

