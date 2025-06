sarri preoccupato per il blocco del mercato rischio divorzio dalla lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è preoccupato per le potenziali conseguenze di un blocco del mercato estivo, legato alle condizioni finanziarie del club. La recente chiusura imposta dalla Covisoc, che mette in discussione il futuro delle trattative, rischia di compromettere la continuità tecnica e il progetto sportivo. Un possibile divorzio tra Sarri e la Lazio potrebbe diventare il drammatico epilogo di questa difficile situazione finanziaria.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, sarebbe preoccupato dal possibile blocco del mercato della Lazio, a causa delle condizioni finanziarie della società. I rumors lo vorrebbero amareggiato dopo il blocco del mercato estivo della Lazio, decretato dalla Covisoc per il mancato rispetto dei tre indici utilizzati per misurare lo stato di salute finanziaria di un club: l’ indice di liquidità, l’indebitamento complessivo e il costo del lavoro allargato. La decisione della Covisoc. Mercato di sola uscita, dunque, per la Lazio. Il club biancoceleste ha superato i tre parametri economici fondamentali della Figc (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato) e non potrà pertanto effettuare operazioni di tesseramento in entrata. 🔗 Leggi su Lapresse.it