Sarri Lazio il blocco del mercato potrebbe fare saltare la panchina dell’ex Juve? La posizione del tecnico lascia pensare a questo scenario!

L’ombra di un blocco del mercato potrebbe scuotere le fondamenta della Lazio, mettendo a rischio il futuro di Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus, tornato a Roma da oltre un anno, si trova ora al centro di un vortice di incertezze che potrebbe portare alle sue dimissioni. La situazione resta calda e incerta: il destino di Sarri e della squadra biancoceleste è tutto da scrivere.

Sarri Lazio, si prospetta il fantasma delle dimissioni per l’ex allenatore della Juve? Il tecnico ha preso questa decisione. Acque agitate in casa Lazio. La notizia relativa a un presunto blocco del mercato ha sicuramente aperto un interrogativo sul futuro tecnico in entrata della rosa biancoceleste e su quello di Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juve è tornato nella sponda biancazzurra di Roma a più di un anno dalle sue dimissioni con l’intento di costruire un secondo percorso più brillante rispetto a quello precedente. Le difficoltà registrate nella giornata di ieri hanno, però, creato qualche dubbio nella testa dell’allenatore toscano, il quale ha voluto chiarire la sua posizione in questo momento difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri Lazio, il blocco del mercato potrebbe fare saltare la panchina dell’ex Juve? La posizione del tecnico lascia pensare a questo scenario!

In questa notizia si parla di: tecnico - lazio - blocco - mercato

Inzaghi ha già scelto i suoi 11 per la Lazio e per il PSG: le certezze del tecnico sulla formazione - Simone Inzaghi ha delineato la sua formazione titolare, pronta per affrontare le decisive sfide con Lazio e PSG.

Si prospetta uno scenario davvero clamoroso tra #Sarri e la #Lazio. Il blocco del mercato in entrata fino a settembre, deciso dalla #Covisoc, ha creato malumori tra i tecnico e #Lotito. Sono giorni complessi e di riflessione per il tecnico toscano. Tutto a oggi è po Vai su X

? Blocco al mercato per la Lazio: solo cessioni fino a settembre! La Covisoc ha stoppato gli acquisti dei biancocelesti : sforati tre parametri FIGC (liquidità, indebitamento e costo del lavoro). La Lazio potrà solo vendere fino a settembre, a meno che Vai su Facebook

Caos Lazio, perché il mercato è bloccato (e Sarri potrebbe dimettersi); Sarri preoccupato per il blocco del mercato, rischio divorzio dalla Lazio - LaPresse; Lazio-Sarri, già finita? Il tecnico non sapeva del blocco di mercato.

Lazio, Sarri spiazzato dal blocco del mercato: riflessioni in corso - Maurizio Sarri è rimasto sorpreso dal blocco del mercato della Lazio. Da msn.com

Maurizio Sarri resta alla Lazio. L’incontro con Lotito per andare avanti nonostante il blocco del mercato - Una crisi passeggera quella che avrebbe colto l'allenatore biancoceleste, colto nelle scorse ore da un forte sconforto dovuto al mercato bloccato. Riporta ilriformista.it