Sarri Lazio clamorose dimissioni dopo il ritorno? C’è il comunicato ufficiale del club biancoceleste | deciso il futuro dell’ex Juve

Sarri Lazio, dimissioni dopo il ritorno? Comunicato del club: la nota ufficiale sul futuro del tecnico ex Juventus. Sarri si dimette? È arrivato il comunicato ufficiale della Lazio dopo le tante voci delle ultime ore: l’annuncio sul futuro dell’ex Juve. COMUNICATO – « Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si e’ discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità. Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com