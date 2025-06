Sarà Villeneuve a dirigere 007

Denis Villeneuve, il visionario regista di Dune e Blade Runner 2049, si prepara a portare un tocco fresco e innovativo nell’universo di 007, dirigendo il prossimo capitolo della saga. Dopo aver incantato il pubblico con i suoi film di grande effetto visivo e narrativa avvincente, l’iconico agent Bond si appresta a vivere una nuova avventura sotto la sua guida. La domanda è: quale direzione prenderà questa serie leggendaria sotto la sua visione unica?

Denis Villeneuve è stato scelto per dirigere il prossimo film della celebre saga di James Bond, come annunciato da Amazon MGM Studios. Il regista canadese di Dune e Blade Runner 2 farà così la sua prima incursione nel mondo dell’ormai iconico agente britannico 007 inventato da Ian Fleming. I film con Daniel Craig, erano stati diretti tutti da Sam Mendes, tranne l’ultimo (Fukunaga). Villeneuve ha affermato di essere cresciuto guardando i film di Bond con suo padre. "Sono un fan sfegatato: per me 007 è sacro", ha detto Villeneuve: "Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sarà Villeneuve a dirigere 007

In questa notizia si parla di: villeneuve - dirigere - sarà - film

Denis villeneuve scelta migliore per dirigere james bond 26 - ricchi di suspense e profondità narrativa. Denis Villeneuve, noto per opere come "Dune" e "Arrival", porta con sé la capacità di reinventare il franchise, donandogli un tocco innovativo e un'impronta visiva senza precedenti.

La regia di Villeneuve per il nuovo James Bond Sarà il canadese Denis Villenueve, regista di film come "Blade Runner 2029" e "Dune", a dirigere la... Vai su Facebook

Da Frank Herbert a Ian Fleming. Sarà Denis Villeneuve a dirigere il prossimo film di 007: lo annuncia ufficialmente Amazon MGM Studios, designando il regista di "Dune" per riportare al cinema James Bond. ? #Cinema #JamesBond #007JamesBond #Deni Vai su X

Sarà Villeneuve a dirigere 007; Sarà Denis Villeneuve a dirigere il nuovo 007: Sono cresciuto guardando i film di James Bond; È ufficiale, il nuovo film di James Bond sarà diretto da Denis Villeneuve.