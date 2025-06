Sara Madera carica le azzurre | Il percorso non è finito Proveremo a fermare anche il Belgio

svolgendo un ruolo cruciale sul campo, guidando le Azzurre verso obiettivi sempre più ambiziosi. Sara Madera, la nostra guerriera numero 14, rappresenta passione, determinazione e talento. Dai primi passi nelle giovanili fino a questa splendida consacrazione internazionale, il suo percorso è una testimonianza di impegno e dedizione. Ora, con il sogno di fermare anche il Belgio, Sara ci invita a vivere questa emozionante avventura fino in fondo, perché il meglio deve ancora venire.

Basta immaginarla: la prima volta agli Europei, quei momenti in cui entra e fa le cose importanti, piazza i tiri giusti, non si risparmia mai. Sara Madera, il numero 14 ormai stampato ovunque sia possibile, di anni in azzurro dalle giovanili ne ha vissuti tanti, in tutti i modi possibili. Adesso è di nuovo parte del gruppo senior, e nel momento migliore: con l’Italia in semifinale agli Europei. L’abbiamo raggiunta al Pireo, proprio quando sta per arrivare il grande confronto con il Belgio che vale l’accesso alla finale. Come state vivendo la fase d’avvicinamento alla semifinale? “ Siamo cariche, non vediamo l’ora di scendere in campo domani (oggi, N. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Madera carica le azzurre: “Il percorso non è finito. Proveremo a fermare anche il Belgio”

Women's EuroBasket, Italia-Belgio vale un posto in finale (19.30 italiane, diretta Raidue/Raitre, SkySportUno, DAZN)

