Sara Errani si racconta | Williams e Sharapova avevano un’altra potenza negli USA ho imparato a soffrire So cosa ha passato Sinner

Sara Errani si apre come mai prima d’ora, condividendo le sfide, i successi e le emozioni che hanno segnato la sua carriera. Da un confronto con le leggende Williams e Sharapova, alle parole sulla resilienza acquisita nel difficile mondo del tennis statunitense, l’atleta azzurra ci conduce in un viaggio intimo e coinvolgente. Nel focus sulla prossima sfida di Wimbledon, Sara ci svela le sue sensazioni e la determinazione che la spinge avanti.

Puntata davvero speciale per quel che riguarda Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Assieme a Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco era, infatti, ospite Sara Errani. La tennista azzurra, si è raccontata davvero a 360°, toccando numeri argomenti. Il primo, all’ordine del giorno, ovviamente, il doppio di Wimbledon, prossimo appuntamento in programma: “ Sarà sicuramente difficile perchè l’erba è una superficie particolare con componenti legate al caso. Ci sono situazioni su cui hai meno controllo rispetto alla terra. L’erba rende tutto particolare. Ovviamente molto dipende anche dalle condizioni, se è umido o se c’è il sole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Errani si racconta: “Williams e Sharapova avevano un’altra potenza, negli USA ho imparato a soffrire. So cosa ha passato Sinner”

