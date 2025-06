Santillo M5S | A Teano negata autorizzazione impianto rifiuti speciali

Il Decreto Dirigenziale 119 del 23 giugno 2025 mette una pietra tombale sul progetto dell’impianto di rifiuti a Teano, respingendo ogni autorizzazione. Una vittoria importante per la tutela della salute e dell’ambiente, frutto delle battaglie dei cittadini e della fermezza delle istituzioni. Questa decisione rafforza il nostro impegno a difendere il territorio da iniziative dannose e a promuovere uno sviluppo sostenibile.

"Il Decreto Dirigenziale 119 del 23 giugno 2025 segna la sconfitta definitiva del progetto per un nuovo impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Teano. Questa decisione, che nega l'autorizzazione unica, rappresenta la piena e inequivocabile conferma di tutte le perplessità e delle gravi criticità che i cittadini avevano sollevato con forza e che io stesso ho espresso nella mia interrogazione parlamentare". Lo dichiara in una nota Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle. " Fin dall'inizio, era evidente l'incompatibilità di un tale scempio con la vocazione storica, archeologica e naturalistica di Teano, un territorio riconosciuto come 'area centrale della rete ecologica' e 'di preminente interesse paesaggistico'.

