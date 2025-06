Santanchè | Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia vale 957 milioni

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ha scatenato un vero e proprio effetto-wow: un investimento da 957 milioni che mette in luce il potenziale del nostro territorio. La ministra del Turismo Daniela Santanchè sottolinea come eventi di questa portata rafforzino l’immagine internazionale, creino occupazione e attraggano visitatori di alta qualità . Un’opportunità unica per valorizzare la nostra città e amplificare il suo ruolo nel panorama globale.

"Eventi come questo rafforzano la nostra immagine globale, generano occupazione, promuovono il territorio e attraggono nuovi flussi turistici qualificati", spiega il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

