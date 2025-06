Sanremo la Rai rilancia | È il nostro festival senza di noi non esisterebbe

Sanremo, il cuore pulsante della musica italiana, si prepara a una nuova stagione con un occhio rivolto al futuro e uno alla tradizione. La Rai, rilanciando il suo festival simbolo, sottolinea che senza di lui, l’intera cultura musicale del Paese perderebbe uno dei suoi pilastri più significativi. Con i palinsesti 2025-2026, si apre un capitolo entusiasmante, in cui innovazione e rispetto per la storia si incontrano per garantire un Festival sempre più coinvolgente e rappresentativo.

Tempo di lettura: 2 minuti Non solo volti nuovi e grandi ritorni. La presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026, tenutasi questa mattina a Napoli, ha acceso i riflettori anche su uno dei temi più delicati del momento: il futuro del Festival di Sanremo. A fare chiarezza, nel corso dell’incontro, è stato direttamente l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, che ha ribadito con forza il ruolo centrale del servizio pubblico nella storia e nella realizzazione della kermesse canora. “Il Festival di Sanremo è parte integrante dell’identità della Rai e del suo percorso storico – ha dichiarato Rossi –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanremo, la Rai rilancia: “È il nostro festival, senza di noi non esisterebbe”

In questa notizia si parla di: sanremo - festival - rilancia - nostro

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Cerruti (Je), 'sul Festival di Sanremo il Tar non rigetta, rilancia'; Affidamento Festival di Sanremo: Cerruti La questione è ancora aperta, il nostro obiettivo e che le regole siano rispettate; Casa Bontempi al Festival di Sanremo 2025 con la direzione artistica di Michele Monina.

Cerruti (Je), 'sul Festival di Sanremo il Tar non rigetta, rilancia' - Cerruti (Je), 'sul Festival di Sanremo il Tar non rigetta, rilancia' "Il nostro obiettivo è garantire che le regole siano rispettate" ROMA , 27 maggio 2025, 21:00 ... Lo riporta ansa.it

Autori di Sanremo: 'Il nostro un Festival senza fronzoli' - Autori di Sanremo: 'Il nostro un Festival senza fronzoli' "Low profile, semplice e ritmato": se si dovesse riassumere in poche parole l'edizione 2025, gli autori di Carlo Conti lo definirebbero così. ansa.it scrive