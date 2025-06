Sanremo 2026 sulla Rai? La risposta criptica dell’ad Rossi

Sanremo 2026 si avvicina e, come sempre, il cuore della musica italiana palpita sulla RAI. Tuttavia, le parole criptiche dell'AD Rossi aprono uno spiraglio di incertezza: il Festival potrebbe non restare sul primo canale. Un dilemma che scuote gli appassionati e i simboli della cultura pop. Riuscirà Sanremo a mantenere il suo palco storico o si aprirà un nuovo capitolo televisivo? La risposta è ancora avvolta nel mistero, ma l’attesa è palpabile.

Il Festival di Sanremo è da sempre sinonimo di RAI. Senza la televisione pubblica, il festival non avrebbe raggiunto la centralità che oggi rappresenta nella cultura pop italiana. Ma il futuro dell'evento sul primo canale non è così scontato: a pochi giorni dalla chiusura del bando promosso dal Comune di Sanremo, l'amministratore delegato della RAI, Rossi, ha lasciato intendere un clima di incertezza visto che sui palinsesti compare solo la scritta "Festival". Sanremo 2026 sulla Rai?. "Attenderemo l'esito del bando e la risposta del Comune" ha dichiarato Rossi, aggiungendo però che la macchina organizzativa è già in moto.