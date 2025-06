Sannio ondate di calore sopra la media e tassi di umidità elevati

Il Sannio si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con temperature superiori alla media e tassi di umidità alle stelle. La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta critica valida da domani 28 giugno, predicendo giornate torride che metteranno a dura prova la salute di tutti. È fondamentale essere pronti e adottare le giuste precauzioni per proteggersi dal caldo intenso. Continuate a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa ondata estiva.

Eccessive le ondate di calore in tutta la regione Campania da domani 28 giugno. È quanto diramato in data odierna dal Centro Polifunzionale della Protezione Civile. L'avviso di criticità per "Ondate di calore" è valido dalle 8 di sabato 28.

