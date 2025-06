’Sanliscio’ il Festival A tutta tradizione con l’occhio al futuro

Preparati a vivere un’esperienza memorabile! Sanliscio torna in Romagna, portando il cuore della tradizione del liscio con uno sguardo rivolto al domani. L’1 e il 2 luglio alle 21.30 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare, avrai l’opportunità di immergerti in un festival unico, che celebra le radici musicali romagnole e le interpreta per il futuro. Non perdere questa straordinaria occasione di ballare e scoprire l’evoluzione di un patrimonio culturale vibrante.

Torna in Romagna l'unico festival internazionale dedicato interamente al liscio: 'Sanliscio'. L'appuntamento è per l'1 e 2 luglio alle 21.30 all'Arena Rubicone di Gatteo Mare (FC). Un evento unico nel suo genere, che celebra la tradizione musicale romagnola guardando al futuro. Giunto alla sua terza edizione, il Festival di Sanliscio nasce da un'idea del celebre Claudio Cecchetto – producer, talent scout e volto storico del panorama radio-televisivo italiano – ed è diretto e prodotto dal maestro Moreno 'Il Biondo', figura iconica del liscio. L'iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dal Comune di Gatteo in collaborazione con l'assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi e Visit Romagna.

