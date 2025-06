Sanità | liste di attesa luci e ombre Alert della Corte dei conti

Le liste di attesa nella sanità italiana rivelano un quadro complesso di luci e ombre, evidenziando sia i progressi nelle urgenze sia le criticità nelle prestazioni ordinarie. La recente analisi della Corte dei Conti, presentata attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, mette in luce aree di miglioramento e sfide da affrontare per garantire un servizio più efficiente e equo. Scopriamo insieme cosa emerge da questo importante monitoraggio.

Bene per le urgenze, male invece per le prestazioni ordinarie. Luci e ombre emergono dalla piattaforma nazionale sulle liste d’attesa del Ministero della Salute. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sanità: liste di attesa, luci e ombre. Alert della Corte dei conti

