Sanità digitale l’Italia accelera col Pnrr | IA e app per ridurre le liste d’attesa

La trasformazione digitale della sanità italiana sta vivendo una svolta decisiva grazie al PNRR, con innovazioni che promettono di rivoluzionare l'accesso alle cure. Dalla connettività ultraveloce all’intelligenza artificiale, il Governo si impegna per ridurre drasticamente le liste d’attesa e migliorare la qualità dei servizi sanitari. Ma questa strategia è davvero la strada vincente? Scopriamolo insieme mentre esploriamo i progressi e le sfide di questa rivoluzione digitale.

"La digitalizzazione della sanità è in una fase di accelerazione significativa grazie al Pnrr e al lavoro del Governo": lo garantisce Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione: "Ci stiamo muovendo su più fronti, dal FSE alla connettività internet ultraveloce per le strutture sanitarie fino all'uso di AppIO e IA per ridurre le liste d'attesa". Ed è la strada giusta? "Abbiamo ottenuto risultati importanti, certificati dall'Ue nell'ultimo Digital Decade Report, in cui l'Italia ha migliorato il suo punteggio di maturità sull'E-Health di 13 punti, passando dal 71 all'84%, e superando la media Ue".

