Sanità difficoltà per le visite programmabili Meglio per le urgenze

La sanità italiana affronta una sfida crescente: mentre le emergenze trovano risposte rapide, le visite programmate continuano a incontrare ostacoli significativi. La Corte dei Conti lancia l'allarme, evidenziando come le difficoltà organizzative compromettano la qualità delle prestazioni non urgenti. È urgente trovare soluzioni per garantire equità e efficienza nel sistema sanitario, affinché nessuna categoria di pazienti venga lasciata indietro.

Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000.

