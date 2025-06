Sanità difficoltà per le visite programmabili Meglio per le urgenze

La sanità italiana affronta una sfida cruciale: mentre le urgenze trovano risposte tempestive, le visite programmabili continuano a registrare notevoli difficoltà. Un allarme lanciato dalla Corte dei Conti evidenzia la necessità di riforme strategiche per garantire un equilibrio efficace tra emergenze e prevenzione. È fondamentale intervenire subito per migliorare i servizi e assicurare una salute più equa e accessibile a tutti.

Ricci a Macerata con Francesco Migliorelli: «Tenerlo sei giorni al pronto soccorso dimostra la difficoltà della sanità marchigiana» - L'esperienza di Francesco Migliorelli, costretto a rimanere sei giorni al pronto soccorso di Macerata, evidenzia le criticità della sanità marchigiana.

