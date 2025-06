Sangue sulla Tangenziale di Napoli due centauri morti decapitati | il conducente della moto aveva 80 anni

Un'altra tragedia sulla Tangenziale di Napoli scuote la comunità: due centauri, decapitati in un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. La scena drammatica si è consumata intorno all’ora di pranzo, nei pressi di Agnano, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Interventi tempestivi di soccorso, forze dell'ordine e tecnici hanno tentato di gestire l’emergenza, ma il bilancio si è rivelato tragico. La sicurezza stradale resta una priorità da rafforzare per evitare altre perdite così irreparabili.

Ancora sangue sulla Tangenziale di Napoli, dove incidenti e vittime non mancano mai, purtroppo. Oggi intorno a ora di pranzo, nei pressi dell'ingresso di Agnano, in direzione Fuorigrotta, verso Capodichino, due motociclisti hanno urtato un mezzo pesante e sono morti decapitati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Tangenziale di Napoli. Alla guida della potente motocicletta c'era un 80enne, Gaetano Di Mauro, residente a Caivano, una passione per il cabaret, che spesso girava le scuole con dei propri spettacoli. Insieme a lui ha perso la vita una donna, che ancora non è stata identificata ma che non è la mogli.