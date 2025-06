Sangue – Storia di Anna ovvero di quel momento in cui ho deciso di raccontare le porte girevoli della mia vita tramite il femminicidio della moglie di mio padre

Sangue 8211: una storia di verità e silenzio che svela le porte girevoli della mia vita, narrando il femminicidio della moglie di mio padre. Avvicinarsi alla verità è come scindere un atomo: un gesto coraggioso ma devastante. In una società dove l’autenticità è tutto, la mia famiglia ha custodito a lungo un segreto taciuto, mantenendo un equilibrio precario. Ora, sono pronta a rompere il silenzio e a raccontare tutto, perché solo così possiamo sperare nel cambiamento.

Avvicinarsi alla verità è un po' come scindere un atomo. Perché se decidi di arrivare fino in fondo, poi devi fare i conti con il dolore, devi accettare una percentuale di devastazione. In una società dove l'(auto)narrazione di se stessi è fondamentale, dove per vendere un prodotto è necessario costruirgli intorno una storia, la mia famiglia si è tenuta insieme grazie a un non detto. Per decenni. Tutti sapevano ciò che era successo, ma nessuno aveva il coraggio di parlarne. L'orrore era troppo forte. La sofferenza insostenibile. L'unico modo per andare avanti era non guardare mai indietro. Anche a costo di crescere come alberi senza radici.