Sangue e censura in Kenya | la protesta dei giovani repressa nel silenzio

Nel cuore di Nairobi, le giovani voci si sono sollevate contro un regime oppressivo, ma la repressione ha scritto una tragica pagina di sangue e silenzio. La morte del blogger Albert Ojwang ha acceso il fuoco della rivolta, trasformando le piazze in scenari di lotta e dolore. Una generazione coraggiosa, che sfida il regime, rischiando tutto per una speranza di libertà. Continua a leggere per scoprire questa drammatica storia di resistenza e sacrificio.

Almeno 16 morti e centinaia di feriti nelle piazze di Nairobi, dove la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti. Le proteste della Generazione Z esplose dopo la morte del blogger Albert Ojwang e la stretta autoritaria del governo Ruto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sangue e censura in Kenya: la protesta dei giovani repressa nel silenzio

