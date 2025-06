Sangiovannese Ecco il doppio squillo

Sangiovannese torna a farsi sentire con un doppio colpo da manuale! Con la nomina di Andrea Agatensi come direttore sportivo e Stefano Calderini come nuovo allenatore, il club si prepara a una rinascita carica di entusiasmo. Classe, competenza e passione: ecco i pilastri su cui si costruisce il futuro della squadra. Le novitĂ sono alle porte, e il cammino promette grandi emozioni...

Arezzo, 27 giugno 2025 – La Sangiovannese riparte e lo fa con due colpi. In queste ore è stata infatti ufficializzata la nomina di Andrea Agatensi come nuovo direttore sportivo del club e di Stefano Calderini come nuovo allenatore. Classe 1971, Agatensi è laureato in Scienze Motorie e iscritto all'albo dei Direttori Sportivi della FIGC, dove ha conseguito l'abilitazione con il massimo dei voti. Figura di grande esperienza nel panorama calcistico toscano, Agatensi arriva a San Giovanni Valdarno dopo aver ricoperto il medesimo incarico nella scorsa stagione al Figline, contribuendo al percorso tecnico-sportivo della societĂ gialloblĂą.

