Sandro Sabatini non usa mezzi termini per giudicare Juve Manchester City | Il divario tra le due squadre è stato imbarazzante! Che attacco del giornalista

Sandro Sabatini non usa mezzi termini nel giudicare la Juventus dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City. Il suo commento, diretto e senza filtri, evidenzia un divario imbarazzante tra le due squadre, lasciando trasparire le criticità della squadra bianconera. La sua analisi tagliente invita a riflettere sulle reali potenzialità del club torinese e su come possa affrontare le sfide future. Ecco il suo punto di vista nel dettaglio.

Sandro Sabatini colpisce duramente la Juve con la sua critica pungente: sotto accusa questo aspetto per la sfida contro il Manchester City. Sandro Sabatini è intervenuto su calciomercato.com per parlare della Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Manchester City al termine della terza e ultima giornata del gruppo G del Mondiale per Club. Le sue dichiarazioni nel suo editoriale. BOLOGNA-JUVE – « A un certo punto è iniziato a piovere. Era ancora il primo tempo. Ma già una previsione meteo per la Juve, che è finita sotto una grandinata di goal, delusioni e disillusioni. Il Manchester City ha stravinto 5-2, dando perfino l'impressione di non infierire.