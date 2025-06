Sancho Juventus vederlo in bianconero escluderebbe la permanenza di quel giocatore che piace a Tudor | tutto dipende da questa fumata nera!

Sancho alla Juventus rimane un’ipotesi intrigante, ma tutto dipende da un'importante fumata nera: la possibile esclusione di Francisco Conceicao. Solo in questa eventualità, il talento inglese potrebbe indossare il bianconero, cambiando gli equilibri di mercato e di rosa. La strategia della Juventus si concentra su questa decisione cruciale, che potrebbe svelare il futuro di Tudor e dei suoi piani. Resta da vedere come evolverà questa intricata situazione.

Sancho Juventus, l’inglese è un giocatore che arriverebbe in bianconero solo nel caso in cui si verificasse quella fumata nera. Come stanno le cose. Jadon Sancho alla Juventus è possibile solo grazie alla risoluzione negativa del futuro di Francisco Conceicao, che resta una priorità nel calciomercato Juve. È questo quanto trapela dall’edizione online di Sportmediaset. Igor Tudor vorrebbe puntare forte sulla conferma del funambolico esterno portoghese. Il giocatore classe 2002 ha una clausola rescissoria da 30 milioni, valida fino al 15 luglio, ma il club bianconero vorrebbe ottenere uno sconto dal Porto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, vederlo in bianconero escluderebbe la permanenza di quel giocatore che piace a Tudor: tutto dipende da questa fumata nera!

Juventus, Sancho di nuovo nel mirino: oggi il contatto con lo United. Le cifre dell’affare - Juventus e Sancho, un binomio che torna di moda nel calcio mercato. Dopo un anno di silenzio, il nome dell’esterno inglese riemerge prepotentemente, alimentato anche dal contatto tra i bianconeri e lo United.

La Juventus sta accelerando per acquistare Sancho. Il Manchester United ha dato il via libera alle trattative con il giocatore, valutano il ragazzo 25 Milioni di Euro ma vogliono cederlo a titolo definitivo e se ci dovesse essere un accordo tra Juve ed il giocatore

Nelle prossime ore programmati contatti tra i bianconeri e Jadon #Sancho. Il club sonda la volontà del giocatore Dans les prochaines heures, des contacts auront lieu entre la #Juventus et Sancho. Le club sonde la volonté du joueur

Juventus, call con il Manchester United per Sancho: previsti contatti con il giocatore

Repubblica - Juve, molta distanza con Sancho sul fronte ingaggio - Non sarà facile, per la Juventus, portare a casa la firma di Jadon Sancho, esterno d'attacco classe 2000 del Manchester United: come riportato da "La Repubblica", i bianconeri