Sancho Juventus ecco la posizione dei bianconeri! Una concorrente si tira indietro | cosa manca per chiudere l’affare? Le ultime

Il calciomercato infiamma le voci su Sancho e la Juventus, con i bianconeri pronti a fare il colpo. La posizione è chiara, ma una delle rivali si tira indietro, lasciando tutto nelle mani dei dettagli finali. Cosa manca ancora per ufficializzare l’accordo? Ecco gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento che potrebbe rivoluzionare la Serie A e non solo.

Sancho Juventus, c'è la posizione chiara dei bianconeri! Una squadra si tira indietro: cosa manca per chiudere il colpo? Le ultimissime Il calciomercato è assoluto protagonista in questo periodo dell'anno. Il giornalista Giovanni Albanese ha fornito un importante aggiornamento su X sul futuro di Sancho, sempre più accostato al mercato Juve. Mancherebbero ancora alcuni dettagli col Manchester United per chiudere l'affare.

