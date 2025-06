Sancho Juve i bianconeri sono in pole! Si defila un’altra concorrente | cosa manca per chiudere l’affare col Manchester United Ultime

Juventus all’assalto di Jadon Sancho, l’attaccante inglese che potrebbe diventare il prossimo grande acquisto dei bianconeri. La posizione dei bianconeri si fa sempre più solida, mentre si allontana un’altra concorrente, il Fenerbahçe. Tuttavia, alcune formalità con il Manchester United restano da definire prima di poter ufficializzare il trasferimento. La corsa a Sancho si infiamma: cosa manca ancora per chiudere l’affare?

Sancho Juve, i bianconeri sono in pole per l’attaccante inglese: tutti gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpo. Il giornalista Giovanni Albanese ha fornito un’importante aggiornamento su X per quanto riguarda il futuro di Sancho, sempre più accostato al calciomercato Juve. Mancherebbero ancora alcuni dettagli col Manchester United per chiudere il colpo. PAROLE – «Passi indietro del Fenerbahçe sulla pista Sancho: sempre più vantaggio della Juventus, ma mancano ancora diversi dettagli da mettere a posto col Manchester United (la concorrenza non manca) e dunque non è chiusa. Ma ora la Juve è in pole». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, i bianconeri sono in pole! Si defila un’altra concorrente: cosa manca per chiudere l’affare col Manchester United. Ultime

In questa notizia si parla di: sancho - juve - bianconeri - sono

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

La Juve continua a lavorare per #Sancho. #Juventus e #ManchesterUnited sono ben avviati nella ricerca di un’intesa sul cartellino. Nelle prossime ore i bianconeri e l’entourage del calciatore si sentiranno per approfondire la volontà del giocatore. [@gi Vai su Facebook

Translate postLa Juve continua a lavorare per #Sancho. #Juventus e #ManchesterUnited sono ben avviati nella ricerca di un'intesa sul cartellino. Nelle prossime ore i bianconeri e l'entourage del calciatore si sentiranno per approfondire la volontà del g Vai su X

Sancho Juve, bianconeri in pole! Cosa manca per chiudere; Juventus, contatti con lo United per Sancho; Juve, duello col Fenerbahce per Sancho. Muro Osasuna per Boyomo.

Sancho Juve (Sky), c’è la volontà di accelerare! I bianconeri sono in vantaggio: nuovo contatto con l’inglese in giornata. Cosa è successo - Sancho Juve (Sky), c’è la volontà di accelerare per chiudere l’affare: tutti gli ultimi aggiornamenti Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le mosse del calciomercato Juv ... juventusnews24.com scrive

Juventus, Sancho si avvicina? Mourinho pone il veto, niente Fenerbahce - Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, José Mourinho ha bloccato il trasferimento dell'esterno. Come scrive ilbianconero.com